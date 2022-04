Yakuza 8: novità sullo sviluppo condivise dal team Ryu Ga Gotoku

Durante un livestream presso Nico Nico Chokaigi in Giappone, il nuovo capo dello studio Ryu Ga Gotoku - Masayoshi Yokoyama - ha fornito un piccolo aggiornamento sullo sviluppo del prossimo gioco di Yakuza, che è comunemente noto con il nome provvisorio Yakuza 8.

Yokoyama-san ha detto che lo sviluppo sta procedendo costantemente e che il team di scrittura sta attualmente lavorando al climax della storia, mentre alcuni degli attori hanno già iniziato a registrare.

Sebbene non possa ancora dire quando il gioco sarà rilasciato, ha anche menzionato che maggiori informazioni arriveranno probabilmente quest'anno. Ha anche confermato, come aveva detto qualche tempo fa, che lo studio sta lavorando a più di un gioco, anche se non tutti i progetti sono effettivamente annunciati.

Due dei protagonisti di Yakuza Like a Dragon

In una precedente intervista, aveva spiegato che il titolo "Yakuza 8" è provvisorio, e non ha ancora confermato il titolo ufficiale. Sappiamo anche già che l'eroe principale sarà ancora Ichiban Kasuga, che ha debuttato in Yakuza 7, intitolato in occidente "Yakuza: Like a Dragon".

Vi ricordiamo che Yakuza: Like a Dragon è disponibile per PS4, PS5, Xbox e PC, e potete leggere la nostra recensione qui.