Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere: l'attore di Samwise è stato convinto dalla preview

Sean Astin, che ha interpretato Samwise nella serie di film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha condiviso i suoi pensieri sul prossimo show televisivo di Amazon, Gli Anelli del Potere. Parlando al Calgary Expo 2022, Astin ha detto di aver visto il trailer preview di Gli Anelli del Potere ed è "eccitato" per quello che ha visto e crede che Amazon saprà realizzare una buona serie TV.

"Ho visto la preview e mi ha dato i brividi", ha detto Astin. "Sembra che abbiamo fatto le cose per bene. L'ho detto per tutto il tempo - lo faranno bene. Non c'è modo che Amazon paghi quasi un miliardo di dollari per un franchise solo per rovinarlo".

Un personaggio immerso in acqua de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere

Secondo i report, Amazon sta spendendo 465 milioni di dollari per produrre la prima stagione di otto episodi di Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere. Questa cifra include "costi di avviamento" che saranno trasferiti alle prossime stagioni della serie, secondo Variety. Si dice che Amazon abbia pagato 250 milioni di dollari solo per i diritti per realizzare la serie.

Se Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere non dovesse riuscire a stupire i fan e a trovare un proprio pubblico, Astin ha detto che i produttori possono stare tranquilli sapendo di aver fatto il meglio che potevano. "Se nell'improbabile eventualità che non sia di qualità, ok. Riconosco comunque il merito a queste persone di essere determinate, di averci provato e di essersi espresse. E mi sento così per tutti i remake", ha detto. "Hai dei classici che pensi: 'Per favore non toccarlo', ma la verità è che niente potrà mai danneggiarli".

Sappiamo anche che non ci sarà sesso e nudità in Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, Amazon smentisce i report.