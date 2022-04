Hollow Knight: Silksong: l'attesa è diventata così snervante da riflettersi anche in altri giochi

Hollow Knight: Silksong è un titolo attesissimo. Talmente atteso, che molti sono in ansia per sapere quando potranno giocarci, compresi alcuni sviluppatori indipendenti che hanno deciso di citare l'argomento nei loro giochi.

Ad esempio nell'appena lanciato Haiku, the Robot, un'avventura in pixel art per PC e Nintendo Switch, si può trovare una tomba con sopra scritto: "A chi nel futuro remoto trovasse la mia tomba vorrei chiedere: è uscito Silksong?"

Team Cherry ascolterà questo grido di dolore?

Hollow Knight: Silksong fu annunciato nel 2019, dopo il successo del primo Hollow Knight.Da allora, si è visto davvero poco del gioco e sono tantissimi ad attenderne l'arrivo, tanto da averlo fatto diventare una specie di scherzo ricorrente a ogni Nintendo Direct (dove si aspetta che venga presentato). Da qui deriva la citazione nel gioco di Mister Morris.