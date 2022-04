Nintendo Switch Sports è problematico su Switch Lite: ecco cosa non funziona

Nintendo Switch Sports è disponibile da oggi. Il nuovo gioco sportivo di Nintendo è molto interessante, soprattutto per i fan di Wii Sports. Il problema è che il gioco è estremamente limitato su Nintendo Switch Lite, la console solo portatile della grande N.

Prima di tutto, per poter giocare a Nintendo Switch Sports su Nintendo Switch Lite è necessario possedere dei Joy-Con separati, esattamente come in Ring Fit Adventure e 1-2-Switch. Ricordate inoltre che lo Switch Pro Controller non funziona con Nintendo Switch Sports.

Il problema più grande, però, è che il multigiocatore locale di Nintendo Switch Sports pretende che si utilizzi la modalità TV se si gioca a Tennis, Badminton, Pallavolo e Chambara. In alcune delle modalità di Calcio e Bowling è invece possibile giocare con un set di Joy-Con, ma in altre no.

Chambara in due non è possibile su Lite, in locale

Ovviamente, Nintendo Switch Sports permette di giocare online, quindi se il multigiocatore locale non è di vostro interesse potete comunque sperimentare il multiplayer con gli amici senza problemi. Va inoltre precisato che Nintendo aveva avvertito che il gioco avrebbe potuto avere qualche limite su Lite, anche se solo ora che è disponibile abbiamo una visuale migliore sulla questione.

Infine, vi lasciamo alla nostra recensione di Nintendo Switch Sports.