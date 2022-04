Battlefield 2042 arriva su Xbox Game Pass con EA Play

Battlefield 2042 sta per arrivare su Xbox Game Pass Ultimate tramite EA Play. L'ultima fatica di DICE è infatti entrata nell'abbonamento di Electronic Arts ed è iniziata ad apparire anche nelle pagine del servizio di Microsoft, che come saprete lo comprende.

Comunque sia, attualmente non è ancora scaricabile. Stando ad alcune voci non confermate sarà sbloccato il 5 maggio 2022, proprio come già riportato per FIFA 22, altro titolo di pregio recentemente entrato nel servizio.

Battlefield 2042 è uno dei titoli più controversi della passata stagione natalizia. Accompagnato da un'imponente campagna marketing, è risultato essere un prodotto sottotono e pieno di problemi, tanto da finire presto desertificato di giocatori, che continuano a preferirgli i capitoli precedenti.

Nel corso dei mesi DICE lo ha aggiornato più volte e ne ha migliorato moltissimi aspetti, ma ancora non è riuscita a recuperarlo completamente, tanto che il gioco gode ancora di pessima fama. Che l'arrivo nei servizi in abbonamento sia la sua vera salvezza? Presto per dirlo, anche se è facile aspettarsi un sostenuto aumento del numero di giocatori, almeno nel breve periodo.