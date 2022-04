The Quarry è entrato in fase Gold

Lo studio di sviluppo Supermassive Games ha annunciato che The Quarry, la sua nuova avventura horror, è entrata nella fase Gold. Quindi lo sviluppo della versione finale è considerato concluso e il gioco è pronto per la stampa e arrivare sul mercato.

The Quarry sarà pubblicato da 2K Games e sarà giocabile su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Come precedentemente annunciato, sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 10 giugno 2022.

The Quarry è una specie di seguito spirituale di Until Dawn, di cui pare che avrebbe potuto essere tranquillamente un seguito. Si parla di un gioco con moltissimi finali, che mira a riprodurre le atmosfere del primo successo di Supermassive Games.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Mentre il sole tramonta sull'ultimo giorno di campo estivo, i tutor di Hackett's Quarry danno una festa per divertirsi. Niente bambini. Niente adulti. Niente regole.

Le cose prendono presto una brutta piega.

Inseguiti da individui grondanti di sangue e da qualcosa di molto più sinistro, i ragazzi si ritrovano in un'imprevedibile notte di terrore. Chiacchiere e flirt lasciano lo spazio a decisioni di vita e di morte, mentre i rapporti si saldano o si sgretolano sotto lo stress di scelte inimmaginabili.

Gioca nei panni dei nove tutor in un'avvincente esperienza cinematografica, dove ogni decisione forma la tua eccezionale storia tra una miriade di possibilità. Ogni personaggio può essere la star dello spettacolo, o morire prima dell'alba.

Come procederà la tua storia?

LA TUA STORIA, IL LORO DESTINO

Avrai il coraggio di aprire la botola? Indagherai sulle grida provenienti dalla foresta? Salverai i tuoi amici o scapperai disperatamente ai ripari? Ogni scelta, grande o piccola, scrive la tua storia e decide chi vivrà per raccontarla.

UN'INCREDIBILE ESPERIENZA CINEMATOGRAFICA

Facial capture all'avanguardia, luci cinematografiche e incredibili prove attoriali di un iconico cast di talenti hollywoodiani danno vita agli orrori di Hackett's Quarry, in un'avventura al cardiopalma.

GODITI IL TERRORE CON I TUOI AMICI

Riponi le tue speranze in un massimo di 7 amici online, con giocatori invitati ad assistere e a votare le decisioni chiave, e create la vostra storia! In alternativa potete sempre fare un party a tema horror, giocando insieme nella modalità cooperativa locale dove ogni giocatore sceglie un tutor e ne controlla le azioni.

PERSONALIZZA L'ESPERIENZA

I livelli di difficoltà modificabili in ogni elemento di gioco permettono a qualsiasi tipo di giocatore di apprezzare l'orrore. Ma se preferisci più guardare che giocare, con la modalità film puoi fruire di The Quarry come fosse una serie TV. Seleziona il modo in cui vuoi far sviluppare la storia, rilassati e sgranocchia i popcorn tra uno spavento e l'altro!