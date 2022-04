Marvel's Spider-Man Remastered: update 1.007.001 disponibile dal 29 aprile 2022

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, precisamente l'update 1.007.001. Questa patch non era stata annunciata e non è stato indicato cosa cambia, ma probabilmente si tratta di una correzione minore del precedete update.

Ricordiamo infatti che l'update 1.007 di Marvel's Spider-Man Remastered ha reso disponibile una serie di opzioni grafiche compreso il supporto al VRR, una delle più recente novità di PS5. Tale aggiornamento ha aggiunto anche una modalità a 120 Hz e ha migliorato alcune caratteristiche dei riflessi ray tracing.

Per il momento, come detto, non sappiamo cosa faccia l'update 1.007.001 di Marvel's Spider-Man Remastered, ma considerando la numerazione e il fatto che non sia stato annunciato siamo spinti a credere che si tratti unicamente di una piccola modifica volta a ottimizzare il precedente aggiornamento o a risolvere un problema notato dal team in questi giorni.

Inoltre, anche l'update per il VRR su PS5 di Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile.