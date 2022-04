Ratchet & Clank Rift Apart: update per il VRR su PS5 disponibile, i dettagli delle novità

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Ratchet & Clank: Rift Apart che si occupa di introdurre il supporto al VRR, più recente "novità" per la console Sony. Questo update arriva in seguito a quelli di Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales, entrambi giochi di Insomniac Games.

L'update di Ratchet & Clank Rift Apart propone le seguenti novità:

Supporto per il VRR tramite le impostazioni di sistema

Aggiunta la modalità grafica a 120 Hz nelle opzioni di Nuova Partita, così che la si possa attivare prima di iniziare a giocare

Migliorata la qualità dei riflessi ray-traced agli angoli di osservazione in scenari a bassa risoluzione dinamica

Miglioramenti alla qualità dell'upsample TAA

I file di salvataggio usano catture di fotogrammi per le loro icone

Una scena di combattimento di Ratchet & Clank Rift Apart

Il VRR ha i seguenti effetti all'interno di Ratchet & Clank Rift Apart:

Quando la modalità a 120 Hz non è attiva: aumenta leggermente la risoluzione dinamica

Quando la modalità a 120 Hz è attiva: sblocca il frame rate variabile in base al gameplay

Per tutti i dettagli annunciati da Sony per il VRR di PS5, compresa la lista dei giochi supportati in questo momento, potete leggere la nostra notizia dedicata.