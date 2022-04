PlayStation Plus: Sony spiega cosa succede se si è abbonati sia al Plus che a Now dal 22 giugno

Tramite la pagina ufficiale del PS Plus sul sito PlayStation è possibile leggere una FAQ dedicata al nuovo abbonamento Plus che sarà disponibile dal 22 giugno 2022. La parte più interessante è che Sony spiega cosa accade se si è abbonati sia a PS Plus che a PS Now: in pratica, l'abbonamento diventa PS Plus Premium e la data di scadenza diventa quella dell'abbonamento più longevo tra i due.

Facciamo un esempio pratico. Se il 22 giugno 2022 (o la data di avvio del nuovo PS Plus, nel caso nel quale cambiasse), siete abbonati sia a PS Plus (con ad esempio scadenza 1 gennaio 2023) sia a PS Now (con ad esempio scadenza 1 luglio 2022), il nuovo abbonamento diventerà PS Plus Premium (ovvero la versione migliore) e la data di scadenza di questo nuovo abbonamento sarà 1 gennaio 2023, ovvero quella dell'abbonamento con scadenza più lunga.

I loghi di PS Now e PS Plus

Si tratta di una situazione vantaggiosa per chi ha attivi (o attiverà entro il 22 giugno) alcuni mesi di PS Now e al tempo stesso dispone già di molti mesi (se non anni) di PS Plus.

Infine, vi ricordiamo anche che chiunque vorrà fare l'upgrade da un grado "basso" di PS Plus a uno di quelli più "alti" dovrà solo pagare le differenza di prezzo tra i vari livelli dell'abbonamento, calcolata poi in base al tempo rimanente del proprio servizio.