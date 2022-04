PlayStation Plus: pagando la differenza si potrà passare alle fasce superiori in qualsiasi momento

Gli abbonati che vorranno passare alle fasce superiori del nuovo PlayStation Plus, partendo da quella base o dalla seconda, potranno farlo agilmente pagando la differenza di prezzo. La conferma è arrivata da Sony stessa in un'email spedita agli utenti Plus per informarli dell'imminente cambio dell'abbonamento.

Dopo aver confermato che i vecchi abbonamenti saranno migrati in automatico ai nuovi e che dopo la migrazione si potrà usufruire del nuovo abbonamento per il tempo già pagato, la compagnia giapponese ha spiegato: "In qualsiasi momento potete facilmente passare a un piano superiore, che offre più benefici. Per farlo, dovrete pagare la differenza di prezzo tra il vostro piano corrente e il nuovo piano, modulato in base al tempo residuo del vostro abbonamento."

Vediamo il prezzo delle varie fasce e facciamo un rapido conto:

PS Plus Essential: 8.99€ al mese/24.99€ per tre mesi/59.99€ all'anno

PS Plus Extra: 13.99€ al mese/39.99€ per tre mesi/99.99 all'anno

PS Plus Premium: 16.99€ al mese/49.99€ per tre mesi/119.99€ all'anno

Prendiamo che qualcuno abbia sottoscritto un anno di PS Plus Essentials e dopo tre mesi voglia passare a PS Plus Premium. Considerando quindi i 9 mesi residui di abbonamento e quanto già pagato, la differenza dovrebbe essere di circa 45€. Immaginiamo comunque che il conteggio sarà realizzato in automatico dal sistema e che non avrete bisogno del pallottoliere ogni volta che vorrete fare un cambio di fascia.