Beyond Good & Evil 2: sviluppo in grossi guai e sta sprecando molti soldi, stando a un resoconto

Stando a un resoconto di Kotaku, lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 sarebbe in una situazione critica. Di fatto il progetto starebbe bruciando moltissimi soldi. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto era chiaro ormai da anni, vista la sparizione improvvisa dalle scene, la perdita del director Michel Ancel e viste le promesse disattese verso i giocatori, in particolare quella di renderli partecipi della lavorazione del gioco.

A dare forza al resoconto di Kotaku è arrivato anche l'insider Tom Henderson, che ha commentato una domanda fattagli da un suo seguace sullo stato del gioco, con il meme di un uomo che apre le braccia stando sopra a una pila di sacchi della spazzatura pieni.

Insomma, si parla sempre più insistentemente di una cancellazione completa di Beyond Good & Evil 2, anche se molti sperano ancora che i problemi possano essere risolti. Del resto pare che il gioco sia ancora in pre-produzione, almeno stando a quanto riportato da Bloomberg a inizio anno, quindi la situazione è davvero tutta in divenire, quanto preoccupante per lo stato di salute del titolo.

Certo, se bisogna farlo soffrire in questo modo, forse sarebbe meglio lasciarlo andare...