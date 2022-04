PlayStation: un nuovo annuncio di lavoro suggerisce l'allargamento del settore PC

PlayStation continua ad allargarsi su PC, come suggerisce un nuovo annuncio di lavoro in cui viene ricercata una figura chiave per questo mercato: un o una Senior Director, PC Planning and Strategy, ossia qualcuno che si occupi della pianificazione e delle strategie di espansione sulla piattaforma PC.

Il luogo di lavoro è "PlayStation Global" a San Mateo, negli Stati Uniti e il candidato dovrà: trainare la crescita su PC e le strategie commerciali; far crescere i MAU (utenti attivi mensilmente) dei contenuti PC e sviluppare e implementare delle strategie globali legate alla vendita dei giochi PC nei negozi.

Che Sony sia interessata a fare breccia nel mercato PC è ormai un fatto noto, come hanno dimostrato lanci di grande successo come Days Gone e God of War. Vedremo nei prossimi anni come affronterà la piattaforma.

Visti gli investimenti attuali, difficilmente potrà proseguire nella politica dei port dopo anni. Soprattutto per alcuni titoli, in particolare quelli live service, è probabile che si arrivi a un lancio quasi contemporaneo, se non proprio tale, così da poter contare subito su di un numero di giocatori più ampio.

Comunque sia le nostre sono solo speculazioni, in questa fase, a fronte però di segni sempre più chiari lanciati dalla compagnia di PS5.