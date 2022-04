Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di vestara_ivy ci fa sognare

Bunny Bulma, come vivere senza? Nonostante la fugace apparizione nella serie Dragon Ball, è diventata una delle versioni più iconiche di Bulma, tanto che i cosplay dedicati vanno moltiplicandosi, come quello di vestara_ivy, che regala al personaggio una grande allegria.

vestara_ivy si unisce alla lunga schiera di cosplayer che si sono confrontate con questo personaggio, che sembra richiamare le conigliette di PlayBoy, ma che in realtà è figlio di una particolarità culturale tutta giapponese. Per tradizione, infatti, alle ragazze che somigliano a dei conigli vengono fatti indossare degli abiti da conigli.

Va detto che Bulma indossa in rarissime occasioni il costume da coniglietta. Comunque sia, tanto è bastato per farle entrare nella fantasia popolare e renderlo uno dei suoi costumi più amati di sempre.

Il costume in sé è formato da sei pezzi: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. vestara_ivy è stata quindi perfetta nel riprodurlo.

Come già riportato, Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Interessante anche che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.