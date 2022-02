Beyond Good & Evil 2 ancora in pre-produzione dopo cinque anni di sviluppo, per un'indiscrezione

Beyond Good & Evil 2 sarebbe ancora in preproduzione, dopo circa cinque anni di sviluppo, almeno stando a un'indiscrezione proveniente dal team di sviluppo, raccolta dal giornalista Jason Schreier come parte di un lungo resoconto sui progetti segreti di Ubisoft, pubblicato in queste ore su Bloomberg.

Le cose non si mettono bene per il seguito di Beyond Good & Evil, che pare non riuscire proprio a trovare la quadra. In effetti cinque anni di pre-produzione sono molti e stanno a significare che il team di sviluppo non riesce a definire al meglio il progetto. L'uscita dalla compagnia di Michel Ancel, autore dell'originale e primo director del nuovo capitolo, deve avere ulteriormente peggiorato la situazione.

Difficile dire quale potrebbe essere il destino di Beyond Good & Evil 2 a questo punto. L'unica certezza è che dopo l'annuncio e dopo i primi mesi di comunicazione aperta con gli appassionati, sull'intero progetto è sceso un silenzio raggelante che non promette niente di buono.

Naturalmente vale sempre la pena di specificare che stiamo ragionando su di una voce di corridoio. Il fatto però che a riportarla sia stato Schreier, uno che di solito non pubblica cose a caso, la rende abbastanza pesante.

Ubisoft di suo non ha commentato la notizia, limitandosi a dire che ha un line-up eccezionale di titoli in lavorazione e in arrivo nei prossimi anni.