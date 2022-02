Assassin's Creed: Valhalla, Ubisoft ha trasformato un DLC in un gioco autonomo, per Bloomberg

Uno dei DLC maggiori di Assassin's Creed Valhalla è stato trasformato in un gioco autonomo, nome di lavorazione "Rift", che sarà pubblicato prima di Assassin's Creed Infinity, stando a Jason Schreier che ha raccontato il tutto in un lungo resoconto su Bloomberg, dedicato ai progetti dell'editore francese.

Stando a quanto riportato, il nuovo Assassin's Creed, di cui non si conosce ancora il titolo, avrà come protagonsita Basim prima degli eventi di Valhalla, e sarà più piccolo rispetto agli standard della serie, in particolare degli ultimi capitoli. Sarà più focalizzato sul gameplay stealth che sugli altri aspetti che caratterizzano il franchise, ed è in programma per la fine del 2022 o per il 2023.

L'obiettivo di Ubisoft con questo titolo sembra essere molto semplice: non vuole lasciar passare troppo tempo senza lanciare un nuovo Assassin's Creed, visto che Infinity avrà una gestazione molto lunga.

Naturalmente per ora non c'è niente di confermato, ma considerando che la fonte è Jason Schreier sicuramente qualcosa dietro deve esserci, dato che di solito non riporta informazioni senza essere sicuro delle sue fonti.

A supportare l'esistenza del gioco è arrivata anche Eurogamer.net, che non solo ha confermato quanto scritto da Schreier ma ha aggiunto anche qualche dettaglio, come ad esempio che il nuovo Assassin's Creed sarà ambientato a Bagdad.

Proprio in una vecchia intervista di Eurogamer José Araiza, il producer di Assassin's Creed Valhalla, aveva confermato il ritorno di Basim, pur non spiegando in che contesto.

Contattata da Bloomberg, Ubisoft ha declinato l'invito a commentare la notizia, affermando comunque di avere una line-up di titoli eccezionale per i prossimi anni.