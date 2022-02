Seagate Gaming Game Drive Hub 8 TB: la recensione dell’hard disk disegnato per Xbox Series X|S

Proprio come il fratello FireCuda, il Gaming Hub Xbox offre qualche extra utile anche per quanto riguarda la connettività . Sul frontale troviamo infatti due porte USB 3.2 Gen 1: una Type-A, che consente di recuperare la porta usata per alimentarlo, e una Type-C, che permette di collegare i dispositivi più moderni. La striscia LED verde Xbox bene si abbina alle console Microsoft, mentre risulta un po' limitante se si decide di utilizzare l'hub su PC (o PlayStation, visto che è sufficiente formattarlo tramite una console Sony perché diventi compatibile con PS4 o PS5).

Il Seagate Gaming Game Drive Hub 8 TB non è un SSD: la più lenta tecnologia meccanica permette di avere più spazio a disposizione a un prezzo inferiore a quello richiesto dai dischi più veloci, ma non è possibile utilizzare direttamente questo hub per avviare i giochi nativi Xbox Series X|S. Il prezzo consigliato dal produttore è di 299,99€ per il modello da 8 TB: circa 37 euro per terabyte, di poco inferiore quindi a quello di un altro hub Seagate, che abbiamo visto nella nostra recensione del FireCuda Gaming Hub (che di listino costa 329,99€).

Una scanalatura ne percorre i bordi nascondendo le lunghe grate di areazione laterali e la connettività, mentre rende più soffusa la luce verde Xbox. Il dispositivo è pensato per essere piazzato sia su un fianco sia in orizzontale, con i due lati scelti per essere a contatto con la superficie di appoggio che ospitano quattro morbidi piedini in gomma ciascuno. Ottima, in tutti i casi, la stabilità.

Il Gaming Hub Xbox ha un design che ricorda quello di una Xbox One X in miniatura. Forma e dimensioni sono identiche a quelle del già citato FireCuda, con l'aggiunta di un loghetto Xbox sulla scocca che alimenta l'equivoco di trovarsi di fronte a una mini console. Nulla da dire quindi dal punto di vista estetico , visto che questo look si adatta perfettamente allo scopo della periferica: affiancare Xbox senza alterare il feeling complessivo, ma evidenziandone, se possibile, lo stile. L'ingombro è di fatto poco inferiore a quello di una Xbox Series S: un parallelepipedo da 1354 grammi lungo più di 20 centimetri, alto quasi 13 e spesso poco meno di 5.

Prestazioni

Forma e dimensioni del Seagate Gaming Game Drive Hub a confronto con Xbox Series S e Xbox One X

Le prestazioni sono solide. Il Seagate Gaming Game Drive Hub punta sul compromesso della tecnologia meccanica per garantire un enorme spazio di archiviazione: pur essendo inferiore a qualsivoglia SSD, si comporta comunque bene come disco meccanico, complice la cache utilizzata nella serie FireCuda per garantire una spinta in più. In lettura sequenziale abbiamo 185 MB/s, che diventano 178 MB/s in scrittura sequenziale. Quando si sposta una cartella piuttosto pensante, come quella di It Takes Two, la velocità di trasferimento effettiva conferma questi dati, mantenendosi tra i 160 ed i 195 MB/s: parliamo di oltre 40 GB di dati trasferiti in pochi minuti. Buone anche le temperature, con il case che si riscalda senza diventare mai bollente.

Il Game Drive Hub Seagate ha prestazioni in linea con quelle di altri hub a disco meccanico di fascia alta

La rumorosità non è particolarmente elevata, nemmeno di fianco alle silenziosissime Xbox Series X|S. A proposito di console Microsoft, ricordiamo ancora una volta che l'hub non può essere usato per lanciare direttamente giochi ottimizzati per SSD; può però essere usato con tutti gli altri, su PC e con le console di vecchia generazione, garantendo tempi di caricamento inferiori a quelli di un normale disco meccanico. Inoltre resta sempre e comunque un enorme serbatoio di titoli da trasferire all'occasione sul sistema che preferiamo. E averli archiviati in un supporto fisico è ancora oggi più conveniente, in termini di tempo, che scaricarli ogni volta.

Il Game Drive Hub è praticamente subito disponibile all'uso su Xbox Series X e S

I nostri test su Xbox Series S (ma valgono identici anche per Xbox Series X) evidenziano che persino giochi da oltre 100 GB come Microsoft Flight Simulator possono essere spostati nella più veloce memoria interna della console in appena 15 minuti. Abbiamo provato con giochi di diverse dimensioni e possiamo confermare che la velocità di trasferimento si mantiene praticamente sempre costante sugli 1.45 Gb/s (perfettamente in linea con i 185 MB/s evidenziati da CrystalDiskMark). Di contro, il download si è dimostrato molto meno affidabile: anche sfruttando una fibra ottica collegata via Ethernet, che nei test su PC garantisce fino a 900 Mb/s, la velocità del trasferimento dalla rete Microsoft ha oscillato tra i 30 Mb/s e i 300 Mb/s senza interferenze da altri dispositivi.