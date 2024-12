Beyond Good and Evil 2 e WiLD? Michel Ancel rivela cosa è andato storto con i due progetti

Michel Ancel ha parlato di cosa è andato storto con Beyond Good and Evil 2 e WiLD, due dei progetti a cui stava lavorando prima di lasciare Ubisoft e l'industria videoludica, quattro anni or sono, e il cui destino non è ancora chiaro.

"Per quanto riguarda Beyond Good and Evil 2, c'erano troppi contrasti fra i vari manager", ha detto Ancel. "L'artistic director voleva rifare tutto costantemente, il game director desiderava realizzare un gioco a base di dungeon generati in maniera procedurale e io sognavo un'avventura spaziale."

"Semplicemente non riuscivamo a metterci d'accordo, e così il progetto ha preso una direzione diversa. In situazioni del genere i team si ritrovano sballottati e non sanno nemmeno chi sia il responsabile o chi prenda le decisioni. Il producer dovrebbe risolvere le cose, ma non è stato così."

"Yves Guillemot è dovuto andare a Montpellier per rimettere tutto a posto, ma non è bastato e il game director ha continuato con la sua ostinazione. Quando ho letto sulla stampa che sarei stato io quello che doveva dirigere il gioco e che chiedeva continue modifiche, stavo per strozzarmi."

"Beyond Good and Evil 2 è il gioco su cui non credo di aver mai messo in discussione una decisione. Sarei felice di affrontare l'argomento con qualsiasi potenziale detrattore. Alla fine si trattava di manager che non andavano d'accordo, ma credo che da qualche tempo queste persone siano state sollevate dall'incarico e che il progetto abbia trovato un certo equilibrio."