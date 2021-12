WiLD non è stato cancellato, potrebbe diventare un'esclusiva PS5

WiLD, l'interessante titolo presentato diversi anni fa da Michel Ancel, pare non sia stato cancellato: alcune fonti indicano che il progetto è ancora in lavorazione ed esiste la possibilità che venga convertito in un'esclusiva PS5.

Annunciato durante la conferenza Sony alla Gamescom 2014, WiLD prometteva un'ampia base open world di stampo "selvaggio", in cui poter controllare un gran numero di personaggi e creature differenti in maniera completamente libera.

Ebbene, stando alle informazioni presenti in una serie di curriculum online, il gioco è ancora in fase di sviluppo presso Wild Sheep Studio: la produzione in pratica non si è mai fermata, e con PS4 ormai sostituita da PlayStation 5 è molto probabile che l'esperienza approdi sulla nuova console, conservando lo status di esclusiva.

"In Wild si impersona uno sciamano in grado di controllare questi animali e avvantaggiarsi delle loro caratteristiche fisiche e atletiche", ha scritto Antonio Fucito nell'anteprima di WiLD pubblicata alcuni anni fa.

"Un'aquila, ad esempio, può cacciare dall'alto e librarsi velocemente tra punti distanti; un orso attaccare o spaventare gli avversari più ostici; un coniglio muoversi indisturbato agli occhi altrui; perfino una pecora può allontanarsi dal branco ed essere utilizzata, magari come cibo per altri animali."