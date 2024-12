Funko ha temporaneamente abbattuto Itch.io con una segnalazione mal gestita tramite IA

Il negozio di giochi indie Itch.io è stato messo offline a causa di quella che viene descritta come una "segnalazione di phishing fasulla". Per quanto i server del negozio di giochi fossero ancora online, il dominio del sito web puntava a indirizzi IP che Itch.io non possiede, rendendolo inaccessibile per la maggior parte delle persone.

La spiegazione di Itch.io

Tramite Twitter Itch.io scrive, in traduzione: "Non scherzo, itchio è stato abbattuto da Funko perché usano un software di protezione del marchio 'potenziato dall'intelligenza artificiale' chiamato Brand Shield ltd che ha creato una segnalazione di phishing fasulla al nostro registrar, iwantmyname, che ha ignorato la nostra risposta e ha semplicemente disabilitato il dominio".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In un secondo messaggio aggiunge: "Inoltre, per trasparenza, precisiamo che abbiamo tolto la pagina contestata non appena abbiamo ricevuto l'avviso, perché non vale la pena lottare contro queste cose. In ogni caso, il sistema automatico del nostro registrar ha probabilmente subito disabilitato il dominio, dato che nessuno ha letto la nostra conferma di rimozione."

Il problema è stato risolto, per fortuna, ma la compagnia ovviamente non è contenta di aver dovuto rimediare un incidente causato da una segnalazione IA.

Itch.io è un piccolo negozio, spesso utilizzato anche da chi vuole pubblicare contenuti gratuiti. Non è una piattaforma comparabile a Steam, ma sono disponibili tanti prodotti e ha il proprio numero di appassionati che navigano regolarmente tra le pagine di giochi indie. Inoltre, Itch.io è tra i negozi PC che potrebbero arrivare su Xbox, secondo quanto suggerito da Spencer.