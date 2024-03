Epic Games Store, itch.io e altri negozi PC potrebbero arrivare su Xbox, come suggerito da Spencer

Spencer non ama gli ecosistemi chiusi e sa che chi usa un PC non ama avere limitazioni sulla scelta dell'esperienza da fare. Per questo vuole realizzare qualcosa di simile anche su console.

Phil Spencer non vuole solo portare Xbox su ogni schermo, ma vuole anche che altri negozi entrino in Xbox. Intervistato da Polygon durante la GDC 2024, il capo della divisione gaming di Microsoft ha detto di voler abbattere le barriere che storicamente hanno limitato i giocatori a fare acquisti nei negozi prime parti di ogni console. Ossia, vuole che su Xbox siano acquistabili giochi anche da altri negozi, coem Epic Games Store e itch.io , non solo da quello ufficiale.

Meno barriere

Altri negozi in arrivo su Xbox

Del resto il mercato attuale è propizio per questo passaggio, come spiegato da egli stesso: "La legge di Moore ha rallentato. I prezzi delle parti di una console non scendono velocemente come nelle generazioni precedenti." Inoltre il mercato console non sta crescendo, con molti giocatori che passano al mondo PC e a quello degli apparecchi portatili. Insomma, il concetto dei negozi ufficiali esclusivi sta perdendo sempre più di senso, perché il muro che vorrebbe tenere la gente nell'ecosistema console sta finendo per tenerla fuori.

L'obiettivo di Spencer è quindi quello di rimuovere più barriere possibili per giocatori e creatori di contenuti, in modo da rendere Xbox un punto d'incontro dove essere liberi di scegliere. Vedremo come si concretizzerà questo piano in futuro, come si assocerà alla fine delle esclusive, e quali saranno le realtà coinvolte.