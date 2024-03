Paper Mario: Il Portale Millenario, un trailer introduce la trama del remake per Nintendo Switch

Tramite il canale YouTube di Nintendo of America è stato pubblicato un filmato introduttivo di Paper Mario: Il Portale Millenario, il remake dell'apprezzatissimo GDR del 2004 per Game Cube in arrivo su Nintendo Switch. Potrete visualizzare il filmato tramite il player sottostante.

Il filmato racconta come in una favola l'introduzione del gioco. Purtroppo al momento è disponibile solo con sottotitoli in inglese, ma riassumendo: c'era una volta una città prospera in cui la gente viveva felicemente. Tuttavia, un giorno si verifico una tragedia e un cataclisma la fece sprofondare nella Terra. Con il tempo, sorse una nuova città Rogueport, e non passo molto prima che si diffondesse la voce di un'antica città che giaceva nel sottosuolo e di uno straordinario tesoro nascosto dietro il Portale Millenario.

Ed è qui che inizia la storia di Paper Mario: Il Portale Millenario, con Peach che svelerà a Mario di aver trovato una mappa per trovare l'antica Rogueport e il fantomatico tesoro nascosto al suo interno. Chiaramente le cose non andranno nel migliore dei modi e il baffuto idraulico dovrà partire all'avventura, sia per fare luce sul mistero dietro a questo tesoro che per salvare per l'ennesima volta Peach dai cattivoni di turno.