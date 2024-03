Judas, Ken Levine spiega cosa sono i 'LEGO narrativi' e parla dei legami con BioShock

Ken Levine ha spiegato in un'intervista con IGN cosa sono i LEGO narrativi che definiscono l'andamento della storia di Judas, approfittando dell'occasione anche per parlare di come il suo nuovo progetto abbia dei legami con BioShock.

"Hai a disposizione un mucchio di mattoncini preconfezionati, progettati molto bene e capaci di comunicare fra loro", ha detto Levine. "Sanno come interfacciarsi l'uno con l'altro ed è questa la genialità della cosa: si possono costruire, e quante cose puoi costruire con quei mattoncini?"

"Avete dunque un insieme di elementi fatti a mano, ma con una serie di regole che si basano sul modo in cui si combinano. Ciò significa che utilizzando questi mattoncini si può creare qualsiasi cosa, o quasi", ha continuato il creative director di Judas, che nei giorni scorsi è stato provato da Geoff Keighley nell'ambito di una sessione da cinque ore.

"Quindi, riprendendo la metafora dei LEGO, abbiamo iniziato a pensare: 'Potremmo usare elementi artigianali che non sono enormi livelli interi, ma sottoelementi come parti di dialoghi, pezzi d'arte, texture, mappe, incontri, bottini, persino il layout dell'intera esperienza e suddividerli in pezzi modulari per poi istruire il gioco'."

"Lo chiamiamo pseudo-procedurale perché non è come in Minecraft, dove tutto viene generato da una serie di euristiche matematiche. Si costruiscono tutti questi elementi più piccoli nel gioco e poi si insegna al gioco come creare buoni livelli e una buona storia e, soprattutto, come reagire a ciò che si fa."

"Così, quando decidete di dire: 'Non voglio fare questo, voglio fare quello', Judas sa come comportarsi, mentre in BioShock Infinite i giocatori hanno cercato di fare altrettanto ma il gioco si è fatto prendere dal panico e ha detto: 'Non posso farlo, non posso fare niente di tutto questo'."

"Stiamo parlando di un elemento di ricerca e sviluppo importante perché, ancora una volta, al giocatore possono anche non interessare i dettagli, alcuni utenti magari sono super interessati a quelle cose ma in generale l'esigenza è quella di avere una grande esperienza. Naturalmente per noi l'obiettivo è: come si fa a realizzare un gioco che vi conosce così come voi conosce lui?"