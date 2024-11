Il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario per Switch ha superato le vendite dell'originale per GameCube

Grazie agli ultimi dati ufficiali condivisi da Nintendo per la chiusura del trimestre fiscale, apprendiamo che il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch ha superato le vendite totali dell'originale per GameCube .

I Paper Mario più venduti

Va detto che negli ultimi tre mesi, il remake ha registrato solo 180.000 copie vendute, con le vendite che dunque hanno subito un sostanziale rallentamento fisiologico. Tuttavia, considerando la natura di questa operazione, probabilmente Nintendo sarà felice dei risultati ottenuti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come segnalato dall'utente di X Pierre485, al momento, il titolo della serie più venduto è Super Paper Mario per Wii del 2007 con 4,23 milioni di copie vendute, seguito da Paper Mario: The Origami King per Switch del 2020 con 3,47 milioni di copie e Paper Mario: Sticker Star del 2012 per Nintendo 3DS con 2,49 milioni di copie.

Dai dati condivisi da Nintendo abbiamo appreso anche che le vendite di Nintendo Switch stanno rallentando, portando la compagnia giapponese a ribassare le sue stime per l'anno fiscale in corso.