Quando verrà annunciato Nintendo Switch 2? Parla il presidente Shuntaro Furukawa

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha parlato di quando verrà annunciato Nintendo Switch 2, ribadendo le informazioni che aveva già fornito tempo fa e che non sono cambiate alla luce degli ultimi dati finanziari.

Il reveal della nuova console avverrà entro il 31 marzo 2025, ha spiegato Furukawa, che ha commentato le vendite di Nintendo Switch in maniera positiva: "Per una piattaforma nel suo ottavo anno di vita, la domanda appare stabile sia lato hardware che lato software", ha detto.

"Tuttavia le vendite sono state inferiori rispetto alle nostre stime, ed è in considerazione di questo dato che abbiamo deciso di rivedere le previsioni sia per l'hardware che per il software, riformulando di conseguenza anche le stime relative alle entrate."