Un display OLED flessibile per la ricrescita dei capelli? La strana ricerca per il trattamento dell'alopecia

Forse vi sembrerà strano, ma l'utilizzo della tecnologia QD-OLED in ambito medico rappresenta un'interessante novità. I quantum dot, infatti, grazie alle loro proprietà ottiche, permettono di ottenere una luce NIR molto pura e specifica, ideale per stimolare i processi biologici coinvolti nella ricrescita dei capelli. Inoltre, la flessibilità e la leggerezza dei dispositivi OLED li rendono adatti alla realizzazione di cerotti e altri dispositivi indossabili. Ma vediamo meglio i dettagli dello studio.

Un recente studio condotto dall'Università di Gachon in Corea del Sud, in collaborazione con InnoQD e l'Università Nazionale di Chungbuk, ha portato allo sviluppo di un innovativo cerotto QD-OLED in grado di stimolare la ricrescita dei capelli .

I dettagli dello studio

L'alopecia, o perdita di capelli, è un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo, con cause che vanno dalla genetica allo stress, all'invecchiamento. Diverse sono le soluzioni attualmente disponibili, come farmaci, lozioni e trapianti, ma la ricerca continua a esplorare nuove strade per contrastare questo disturbo.

Immagine della Gachon University che riassume il funzionamento del cerotto

Il nuovo cerotto QD-OLED in grado di stimolare la ricrescita dei capelli è un dispositivo flessibile e adattabile alla forma della testa. È costituito da un OLED a doppio strato blu ad alta emissione luminosa, ricoperto da quantum dot che emettono luce nel vicino infrarosso (NIR). I ricercatori hanno dimostrato che, una volta applicato al cuoio capelluto, il cerotto promuove la crescita delle cellule dei follicoli piliferi, con un aumento misurato del 23%. Questo risultato apre nuove prospettive per il trattamento dell'alopecia, offrendo una soluzione potenzialmente più efficace e meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali. Oltre a stimolare la ricrescita dei capelli, il cerotto QD-OLED è poi in grado di monitorare il battito cardiaco. Questa funzionalità aggiuntiva potrebbe rivelarsi utile per tenere sotto controllo la salute generale del paziente, soprattutto in caso di alopecia legata a condizioni di stress o ansia.

Sebbene lo studio sia ancora in fase iniziale e siano necessari ulteriori test per confermare l'efficacia del cerotto QD-OLED su larga scala, i risultati ottenuti finora sono promettenti. La possibilità di combinare la stimolazione della ricrescita dei capelli con il monitoraggio del battito cardiaco in un unico dispositivo indossabile potrebbe davvero rivoluzionare il trattamento dell'alopecia, aprendo la strada a soluzioni personalizzate e più efficaci.

E voi che cosa ne pensate? Usereste un cerotto OLED per curare l'alopecia? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.