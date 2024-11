GCC Pokémon Scarlatto e Violetto – Evoluzioni Prismatiche, data di uscita e dettagli della nuova espansione

I dettagli sull'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche

Riassumendo, queste sono le carte degne di nota dell'espansione in arrivo:

Sei carte Allenatore Asso Tattico

10 Pokémon-ex e 15 Pokémon-ex Teracristal

12 carte Aiuto ultrarare

32 carte rare illustrazione speciale, tra carte Aiuto e di Pokémon-ex

Cinque carte rare iper dorate impresse in modo speciale di Pokémon-ex

Di seguito invece i dettagli dei prodotti di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche al lancio e nelle settimane successive:

Set Allenatore Fuoriclasse (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Eevee e vari accessori di gioco.

Collezione con raccoglitore (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include cinque buste di questa espansione e un raccoglitore con nove tasche che può contenere fino a 378 carte del GCC Pokémon.

Collezione con poster (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include tre buste di questa espansione, tre carte promozionali di Vaporeon, Jolteon e Flareon e un poster stampato su entrambi i lati con Eevee e le sue evoluzioni.

Collezione con adesivi (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale olografica di Leafeon, Glaceon o Sylveon e un foglio di adesivi per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Miniscatola da collezione (disponibile dal 7 febbraio 2025) che include due buste di questa espansione, una carta con illustrazione di Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Sylveon o Espeon abbinata alla scatola, e una moneta con Eevee.

Collezione con sorpresa (disponibile dal 7 febbraio 2025) che include quattro buste di questa espansione, un fantastico cofanetto dotato di quattro divisori e una carta promozionale impressa in modo speciale a caso di Eevee o una delle sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal Astrale.

Confezione di buste (disponibile dal 7 marzo 2025) che include sei buste di questa espansione.

Collezione speciale con sacchetto (disponibile dal 25 aprile 2025) che include cinque buste di questa espansione e uno spassoso sacchetto per accessori raffigurante il viso sorridente di Eevee.

In aggiunta, è in programma anche la collezione super premium di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatich per il 16 maggio e la collezione premium con statuina, in arrivo il 26 settembre. Non è finita qui. Infatti, prima dell'uscita della versione da tavolo, dal 16 gennaio sarà possibile giocare alla nuova espansione in digitale sull'app del GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori potranno sbloccare le nuove carte dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche tramite il Pass lotta.