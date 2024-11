Assistenza Xbox con il chatbot IA: al via i test per gli Insider

Microsoft sta introducendo un nuovo strumento di supporto per i giocatori Xbox: un chatbot basato sull'Intelligenza Artificiale . Dopo le indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi, l'azienda ha ufficialmente annunciato l'avvio della fase di test per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider negli Stati Uniti.

Il chatbot IA di Xbox

Annunciando la disponnibilità per gli "Insider", Megha Dudani, Senior Product Manager di Xbox, sottolinea l'importanza del feedback degli Insider per migliorare l'esperienza e ottimizzare le funzionalità del chatbot. L'agente virtuale si presenta con un'interfaccia accattivante, assumendo le sembianze di un personaggio animato o di una sfera colorata in stile Xbox. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano di Microsoft volto a integrare l'Intelligenza Artificiale nella piattaforma Xbox e nei servizi correlati.

L'interfaccia del chatbot IA di Xbox

A differenza di altri settori di Microsoft, Xbox ha adottato un approccio cauto nell'implementazione dell'IA, nonostante la chiara direttiva del CEO Satya Nadella di focalizzare tutte le attività aziendali sull'Intelligenza Artificiale. Finora, l'attenzione si è concentrata principalmente sugli strumenti di sviluppo basati sull'IA, ma l'introduzione del chatbot IA di cui si era parlato già in aprile per l'assistenza clienti segna un cambio di rotta.

Microsoft sta esplorando diverse applicazioni dell'IA nel mondo Xbox, dalla creazione di contenuti alla gestione delle operazioni di gioco, fino all'implementazione di funzionalità innovative su piattaforma e dispositivi. Tra i progetti in fase di sviluppo, figurano l'utilizzo dell'IA per la generazione di elementi grafici e risorse per i giochi, il testing automatizzato e la creazione di personaggi non giocanti (NPC) basati sull'IA generativa, in collaborazione con Inworld.

Sarà interessante osservare come Microsoft svilupperà ulteriormente l'IA all'interno della piattaforma Xbox e quali saranno le prossime novità in arrivo. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.