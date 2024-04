Xbox sta lavorando a un Chatbot AI che possa aiutare i giocatori col supporto tecnico

Negli ultimi giorni Microsoft ha ampliato il gruppo di test per il suo chatbot Xbox, suggerendo che questo prototipo di "Xbox Support Virtual Agent" potrebbe un giorno gestire le domande di assistenza per tutti i clienti Xbox .

Il chatbot AI di Xbox è collegato ai documenti di supporto di Microsoft per la rete e l'ecosistema Xbox e può rispondere alle domande e persino elaborare in autonomia i rimborsi dei giochi dal sito web di supporto di Microsoft. "Questo agente può aiutarti a risolvere i tuoi problemi di assistenza Xbox", si legge in una descrizione del chatbot Xbox diffusa internamente a Microsoft.

Questo chatbot AI di Xbox sarebbe inoltre parte di un piano più ampio di supportare la piattaforma e i servizi di Xbox tramite AI . Ciò include la sperimentazione con la generazione di asset grafici con intelligenza artificiale per i giochi, il test dei giochi tramite intelligenza artificiale e la creazione tramite AI di PNG che Microsoft ha già sviluppato in collaborazione con Inworld.

The Verge ha pubblicato un nuovo report nel quale svela che Xbox sta attualmente facendo delle prove con un chatbot AI di Xbox che è in grado di dare supporto agli utenti : il tutto è anche stato confermato ufficialmente da Microsoft . La testata cita "fonti familiari con i piani di Microsoft", senza ovviamente citare nomi.

Le parole di Microsoft sul Chatbot AI di Xbox

Xbox è sempre più votata all'IA

"Stiamo testando un Xbox Support Virtual Agent, un prototipo interno per un personaggio animato che può parlare degli argomenti legati al supporto Xbox con la voce o con il testo", ha dichiarato Haiyan Zhang, direttore generale dell'IA di gioco di Xbox, in una dichiarazione a The Verge. "Il prototipo rende più facile e veloce per i giocatori ottenere aiuto per il supporto tecnico utilizzando un linguaggio naturale, prendendo le informazioni dalle pagine di supporto Xbox esistenti".

Il chatbot Xbox inizia chiedendo ai giocatori "Come posso aiutarti oggi?" e può rispondere rapidamente a richieste di assistenza che vanno dalla segnalazione di una Xbox rotta all'aiuto per risolvere problemi con gli abbonamenti a pagamento.

Secondo alcune fonti, il chatbot Xbox è anche in fase di test all'interno di Microsoft per rispondere alle richieste di assistenza per il servizio di hosting di server in abbonamento Minecraft Realms.

Microsoft sta inoltre valutando la possibilità di costruire delle IA Copilot che svolgano compiti di sicurezza e moderazione, tra cui la moderazione dei contenuti sulla piattaforma Xbox e l'assistenza nei processi di appello. Microsoft sta anche valutando come aggiungere assistenti AI nei giochi, offrendo ai giocatori la possibilità di ricevere aiuto mentre giocano.

Parlando di IA generative, Ubisoft ha presentato i suo PNG coi quali si può parlare.