PlayStation Plus Extra e Premium: Sony ha svelato uno dei giochi di aprile

L'annuncio dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024 è in programma per la prossima settimana, ma Sony ha deciso di svelare in anticipo una delle nuove aggiunte al servizio. Si tratta di Dave the Diver, l'apprezzato GDR che mescola l'esplorazione dei mari con la gestione di un ristorante di sushi.

La conferma è arrivata tramite il PlayStation Blog, che afferma che il gioco di Mintrocket sarà disponibile per tutti gli abbonati ai tier Extra e Premium dal 16 aprile, ovvero il giorno stesso del debutto delle versioni PS4 e PS5 di Dave The Diver.