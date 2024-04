Discord, il video del Pesce d'Aprile ha 7 volte le visualizzazioni del trailer di GTA 6

Discord ha annunciato che introdurrà le casse premio all'interno del proprio servizio di messaggistica: si tratta ovviamente di un Pesce d'Aprile. È però successa una cosa strana: il video di annuncio ha ottenuto 628 milioni di visualizzazioni su YouTube nell'arco di 18 ore (rispetto al momento in cui scriviamo questa notizia). Per darvi un punto di riferimento, il trailer di GTA 6 ha 183 milioni di visualizzazioni, 93 dei quali ottenuti nelle prime 24 ore (record assoluto per un video non musicale). Come è possibile?

Sembra che Discord abbia accidentalmente falsificato le visualizzazioni del proprio video per il Pesce d'Aprile tramite un bot. Lo sviluppatore di software Marvin Witt ha scritto su Twitter che Discord è riuscito a creare un view bot funzionante su YouTube riproducendo in loop il trailer dell'annuncio delle loot box sullo sfondo della notifica in-app del video stesso.

Witt ha suggerito che si è trattato di un'azione accidentale da parte di Discord perché persino un membro del personale ha espresso confusione per quanto accaduto.