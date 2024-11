Resident Evil 9 avrà Leon Kennedy e Jill Valentine per protagonisti? Spuntano nuovi rumor

Leon Kennedy e Jill Valentine saranno i protagonisti di Resident Evil 9, stando a un rumor che sembrerebbe provenire dai primi test giapponesi effettuati da Capcom nei mesi scorsi, e che è stato riportato da un canale YouTube dedicato alla saga.

Secondo queste informazioni, che vanno ovviamente prese con le pinze, la campagna di Resident Evil 9 si svolgerà quattro anni dopo gli eventi di Resident Evil Village, Leon e Jill saranno appunto i personaggi giocabili ma nel cast troveremo anche Chris Redfield e Barry Burton come figure di supporto.

Il rumor parla di una Jill dotata di un abbigliamento tattico molto simile a quello che indossava nel DLC Lost in Nightmares di Resident Evil 5, mentre l'aspetto di Leon sarà più o meno quello che abbiamo visto in Resident Evil: Damnation ma con qualche anno in più, capelli lunghi e barba incolta.

Si riferisce di una trama ambientata in un'isola presso cui Leon e Jill si recano per indagare sulla corporazione che ha creato Eveline e che pare abbia intenzione di produrre la creatura in serie attraverso la clonazione e l'impiego delle risorse di Miranda.