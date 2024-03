Esclusive tra le cause della crisi attuale, per Phil Spencer, più giochi Xbox su altre piattaforme

Se la filosofia di Xbox riguardo alle esclusive non fosse ormai chiara, ci ha pensato Phil Spencer a spiegarla ancora una volta in un'intervista concessa alla testata Polygon. Sostanzialmente secondo lui attualmente il concetto di esclusiva è uno dei motivi della stagnazione del mercato tradizionale, per questo il futuro vedrà un'apertura ancora maggiore di Xbox verso le altre piattaforme.

Quest'anno gli Xbox Game Studios hanno già convertito diversi giochi per PS5 e Nintendo Switch, alcuni già usciti, altri in programma per le prossime settimane. Per Spencer, questo è un modo per portare più giocatori sui vecchi giochi, facendone crescere le vendite, ma è anche un modo per superare alcune vecchie abitudini dell'industria, come l'esclusività, che sono tra i responsabili della stagnazione del mercato console.