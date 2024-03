Magic: The Gathering - Banditi di Crocevia Tonante: scopriamo la nuova espansione

Dopo la Marcia delle Macchine, in cui i Phyrexiani hanno invaso il multiverso, si sono aperte molte nuove vie di collegamento tra i piani di Magic: The Gathering. Potete immaginarle come dei portali che tutti possono attraversare, non solo i Planeswalker. "Questo cambiamento nella narrativa ci ha permesso di creare set che prima erano impensabili e nel nuovo Banditi di Crocevia Tonante abbiamo preso una miriade di cattivi del multiverso e li abbiamo riuniti in un'ambientazione da selvaggio west per fargli fare i banditi" ci ha spiegato Mark Rosewater: vision design lead di Magic: The Gathering. In questa anteprima di Banditi di Crocevia Tonante vi spiegheremo le meccaniche introdotte, vi racconteremo la storia dei protagonisti ed esploreremo le nuove possibilità strategiche che questa nuova espansione rende possibili. "Era tanto tempo che volevamo dare vita a questa ambientazione e, ovviamente, quale filone narrativo migliore di una rapina per raccontare una storia con protagonisti i nostri cattivi migliori?" ha detto Dave Humphreys, il set design lead.

Chi sono i Banditi di Crocevia Tonante È sempre piacevole quando, narrativamente e meccanicamente, un'espansione ha dei protagonisti e in Banditi di Crocevia Tonante sono tutti cattivi Il primo criminale che ci è stato presentato è stato il capo della banda, Oko the Ringleader, un mutaforma del Trono di Eldrain che era una delle carte più forti del set e quindi ha vestito i panni del cattivo anche nel competitivo perché faceva vincere molte partite. Poi sono stati mostrati Tiny Bones di Dominaria, un ladro provetto, e Annie Flash, una nuova fuorilegge originaria di questo piano che aveva appeso il cappello del crimine al chiodo ma che è stata convinta a portare a casa un ultimo grande colpo. "È originaria di una tribù nativa ispirata ai Navajo" ha detto Rosewater "per cui abbiamo lavorato con un consulente in modo da essere fedeli e rispettosi di questa cultura". Lei sarà certamente un comandante valido perché mescola le meccaniche di macina del mazzo e di recupero gratuito dal cimitero. Anche Kellan the Kid, protagonista narrativo dell'ultimo anno di Magic, si unisce al gruppo e la sua carta sarà quasi certamente molto desiderata dai collezionisti perché accelera di netto il gioco del suo controllore permettendogli di giocare alcune magie senza pagarne il costo o di mettere sul campo più di una terra a turno. Vraska è un altro personaggio iconico che farà parte della banda nonostante abbia perso la sua scintilla a causa di Phyrexiani. I suoi giorni da capa di una gilda di assassini su Ravnica sono finiti, ma questo non vuol dire che non possa fare da consulente criminale al Crocevia Tonante e creare montagne di pedine tesoro nel frattempo. Chiude il gruppo nientemeno che Rakdos, chiamato a fare da muscoli dell'operazione, con una carta che sarà la gioia di tutti coloro che amano i combattimenti. Le carte contenute nella cassaforte Fomori saranno tra le più ambite dai giocatori di Standard Ogni rapina destinata a entrare nella leggenda ha bisogno di un obiettivo leggendario e impenetrabile. Per Banditi di Crocevia Tonante è la Cassaforte Fomori, un luogo dove il popolo dei Fomori ha nascosto le sue ricchezze quando il piano era ancora un luogo desolato e privo di vita. Questa cassaforte ha un ruolo importante nell'espansione perché i tesori che contiene sono armi e altri oggetti leggendari del mondo di Magic, come la Spada di Ricchezza e Potere. Queste carte hanno il loro simbolo dedicato, sono legali in Standard e "avranno uno slot dedicato all'interno delle bustine" come ha precisato Dave Humphreys, che ha aggiunto: "Tenete d'occhio la Sfera del Torpore perché sarà presto molto desiderata in Commander".

Le nuove meccaniche Ci sono tante nuove meccaniche in Banditi di Crocevia Tonante, ma la più interessante è forse la nuova parola chiave Fuorilegge che raggruppa sotto un unico ombrello molti tipi di creatura Essendo un piano di criminali, non potevano non esserci dei "Fuorilegge", una nuova parola chiave che raggruppa sotto un unico ombrello una serie di tipi di creatura: Assassini, Mercenari, Pirati, Rogue e Stregoni. Questo vuol dire, per esempio, che quando una magia dice "se controlli un fuorilegge..." questa si attiverà se sul campo è presente uno dei cinque tipi che menzionavamo prima. "Non è un nuovo tipo di creatura ma un gruppo che si applica a tutte le carte già esistenti che appartengono alle categorie menzionate" ha spiegato Matt Tabak, editing Lead". "La nostra prossima meccanica è un invito a tutti i giocatori di Magic a commettere crimini, ma solo nel nostro multiverso, mi raccomando", così Tabak ha introdotto la prima meccanica dell'espansione: il Crimine. Ci sono delle carte, come Oko, che attivano abilità secondarie se si è commesso un crimine che non è altro che l'aver colpito i permanenti avversari o le loro carte nel cimitero con una magia o un'abilità. "È sorprendentemente facile commettere crimini in Magic: The Gathering quindi le ricompense devono essere proporzionali e spesso hanno attivazioni limitate a una volta per turno" conclude Tabak. Dopo mesi passati a speculare sulla sua sopravvivenza, abbiamo finalmente la conferma che Jace non solo è ancora vivo e ha la sua scintilla, ma farà il suo ritorno in Banditi di Crocevia Tonante "In un mondo fatto di cattivi, l'esagerazione è un elemento fondamentale" ha detto Rosewater, così è nata Spree, una meccanica che porta a un livello successivo le carte cosiddette modali, ovvero con più opzioni tra cui scegliere. Se una magia ha Spree vedrete nel suo testo delle opzioni affiancate da un simbolo +, ciascuna con un costo di mana differente. Quello che potrete fare sarà sceglierne una, o più di una se potrete permettervelo, sfruttando al massimo il potenziale della magia. C'è poi un nuovo tipo di creatura, la cavalcatura (mount), con una nuova abilità: Sellare N. Quando una cavalcatura viene sellata (quindi viene tappata un'altra creatura con forza N o superiore) si attiva un'abilità unica della carta stessa. Questa meccanica è simile all'equipaggio, ma non ha limitazioni dei veicoli, solo dei benefici per il giocatore. L'ultima meccanica introdotta dal set si chiama Pianificare (Plot in inglese) e permette di giocare nell'esilio una carta dalla mano pagando il suo costo di Plot per poi metterla in campo, come fosse una stregoneria, in un turno successivo e senza pagare il suo costo. Chi ama organizzare i propri turni con precisione apprezzerà molto le carte con questa meccanica. Per facilitare la vita criminale dei giocatori, infine, i designer hanno deciso di ristampare con nuove illustrazioni alcune magie iconiche che corrispondono alla definizione di Crimine come, ad esempio, Rubapensieri o Risucchia Potere. Non solo queste hanno il loro set unico, con tanto di logo, ma verranno stampate in formato "Breaking News", come se il crimine fosse appena stato raccontato dai giornali.

Banditi di Crocevia Tonante è sicuramente un'espansione di Magic: The Gathering da tenere d'occhio anche solo per il numero di nuove meccaniche e di interazioni che renderà possibili in Standard. Ci sono carte con molto potenziale e ristampe che saranno oggetto delle mire di chi vuole restare competitivo. Sul fronte Commander, invece, le sorprese sono state poche, visto che i mazzi precostruiti non stupiscono per forza o potenziale. A chi piace giocare multiplayer, però, la meccanica delle taglie (un minigioco condiviso dai quattro giocatori) potrebbe regalare qualche momento aggiuntivo di divertimento. L'ambientazione western era una delle più richieste dai giocatori, ora non resta che provarla per vedere si gli sviluppatori le hanno reso giustizia.