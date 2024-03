Phil Spencer parla dei licenziamenti in Activision: sono il segno di un'industria che non cresce

"Un po' entrambe le cose", ha detto Specner. "Direi però che la cosa che mi preoccupa di più per il settore è la mancanza di crescita . Quando hai un mercato che si prevede sarà più piccolo l'anno prossimo in termini di giocatori e di dollari, e ci sono molte società quotate in borsa che devono mostrare ai loro investitori una crescita - perché altrimenti perché qualcuno dovrebbe possedere un'azione? - il lato dell'azienda che viene esaminato è quello dei costi."

Phil Spencer ha parlato dei recenti licenziamenti in casa Activision durante un'intervista con Polygon, dicendo che sono il segno di un'industria che non cresce e tocca a chi prende decisioni capire come mai sta accadendo, così da trovare una soluzione.

L'esigenza di tagliare

"Se non si riesce a far crescere i ricavi, allora l'aspetto dei costi viene messo in discussione. E noi siamo un'azienda, l'ho detto e ridetto: non posso permettermi il lusso di evitare di gestire un'attività redditizia e in crescita all'interno di Microsoft. Cosa che oggi siamo."

"La questione riguarda comunque tutta l'industria videoludica, e non posso fare a meno di pensare ai miei amici che sono stati trasferiti o hanno perso il lavoro, perché non voglio che questo settore diventi un luogo in cui le persone non possano costruirsi una carriera con fiducia."

"Ecco perché continuo a chiedermi: 'Come può questo mercato tornare a crescere?' Per noi di Xbox o per tutti i team che sono là fuori, ciò che sta accadendo è davvero il risultato di un settore che non cresce. Può crescere e crescerà ancora, sia chiaro, ma in questo momento le implicazioni hanno un impatto umano. E tutti noi dovremmo rifletterci."