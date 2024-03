Call of Duty: Warzone, il trailer di lancio della Stagione 3 conferma il ritorno di Rebirth Island

La mappa è un remake della Alactraz della modalità battle royale Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 ed è stata lanciata nella prima versione di Warzone a dicembre del 2020, mentre non è presente nella versione 2.0 di Warzone pubblicata a novembre 2022. Insomma, per molti giocatori si tratta di un gradito ritorno e non è escluso che sarà un incentivo per il ritorno di tanti utenti che avevano messo in pausa lo sparatutto.

Activision Blizzard ha pubblicato oggi il trailer di lancio della Stagione 3 di Call of Duty: Warzone , dando appuntamento a tutti i giocatori per mercoledì 3 aprile 2024 e svelando il ritorno dell'amata mappa Rebirth Island .

Rebirth Island è già disponibile in Warzone Mobile

Rebirth Island, inoltre, è disponibile anche all'interno di Call of Duty: Warzone Mobile (ecco la nostra recensione), la versione realizzata ad hoc per smartphone del battle royale e disponibile dallo scorso 21 marzo. Questa versione condivide battle pass e progressi fatta con quella "casalinga" per PC e console.

Per il momento, non sono stati svelati altri dettagli specifici per la Stagione 3 di Warzone. Stando ad alcune "gole profonde" specializzate nel panorama degli sparatutto di Activision, potrebbe includere anche delle bocche da fuoco già viste in Call of Duty: Advanced Warfare, come ad esempio il fucile d'assalto Bal, il fucile da cecchino Mors e la mitragliatrice MP9. Staremo a vedere.