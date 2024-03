Si parla del progetto già da quattro anni, sebbene l'annuncio ufficiale sia arrivato solo nel 2022. Chi immaginava tuttavia un lancio a stretto giro di posta è rimasto deluso: complice la volontà di introdurre funzionalità molto particolari, come il supporto per ben 120 giocatori, lo sviluppo ha richiesto più tempo del previsto e l'uscita è stata anticipata da una lunga fase in soft launch.

650 milioni di download e incassi per tre miliardi di dollari: non c'è alcun dubbio che il successo di Call of Duty: Mobile su iOS e Android sia stato straordinario , e a fronte di risultati simili è chiaro che Activision abbia subito fatto partire i lavori per portare su mobile anche la versione battle royale del suo popolarissimo sparatutto.

Impatto iniziale, fra struttura e sorprese

La fase di atterraggio di Call of Duty: Warzone Mobile

Come detto, l'intenzione di Activision era quella di confezionare una riduzione di Call of Duty: Warzone che potesse vantare caratteristiche davvero interessanti, per certi versi esclusive, che dopo un brevissimo tutorial (nonché un corposo, ma opzionale download aggiuntivo, che però si può anche eseguire in background) trovano posto all'interno dell'interfaccia principale, anche stavolta non proprio a misura di smartphone.

Prima di lanciarsi nell'azione, è infatti possibile selezionare una fra le diverse modalità già disponibili: Battle Royale a squadre da quattro o da due su Verdansk per 120 giocatori, Royal Mobile a squadre o in solitaria su Verdansk per 78 giocatori, Rebirth Ritorno a squadre su Rebirth Island per 36 giocatori e le playlist multiplayer Moshpit per 12 giocatori e Shoot the Ship per 12 giocatori all'interno di otto differenti mappe.

Come avrete notato, Call of Duty: Warzone Mobile ha mantenuto alcune importanti promesse: da un lato il supporto per i 120 giocatori, dall'altro la presenza della mappa di Verdansk, che nelle edizioni PC e console del gioco manca ormai da parecchio tempo e pare non verrà reintrodotta a breve. Unitamente alle divertenti playlist in multiplayer, alla possibilità di organizzare partite private con differenti stipulazioni e ai progressi condivisi, il pacchetto di lancio appare senza dubbio completo ed entusiasmante.

Certo, parlare di struttura in un free-to-play come questo senza menzionare le microtransazioni sarebbe impossibile, ma bisogna sottolineare che non sono presenti dinamiche pay-to-win e tutto l'impianto dedicato alla monetizzazione si limita agli oggetti estetici, con il Battle Pass che costa 1100 punti COD (9,99€) e lo sblocco degli Operatori che richiede dai 1400 ai 2000 punti COD, per arrivare infine ai vari bundle più o meno ricchi e convenienti.