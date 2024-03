Call of Duty: Warzone Mobile, un trailer per i progressi condivisi con Warzone e MW3

Call of Duty: Warzone Mobile include un sistema di progressi condivisi a cui Activision ha pensato bene di dedicare un trailer, considerando la rilevanza di una funzionalità simile per gli utenti di Warzone e Modern Warfare 3.

Utilizzando il proprio profilo Activision è infatti possibile sfruttare la cross-progression per portare avanti il proprio percorso, le skin, le armi e tutte le ricompense a prescindere dalla piattaforma su cui si sta giocando a Warzone.

Ciò rende Call of Duty: Warzone Mobile, disponibile da ieri su iOS e Android, un'esperienza davvero interessante per i fan più sfegatati del battle royale, che potranno continuare a progredire anche in mobilità.