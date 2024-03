Silent Hill 2 Remake: un periodo di uscita spunta su un volantino di GameStop

Su Twitter sta circolando una immagine che pare provenire da un volantino GameStop nel quale viene indicato che Silent Hill 2 remake sarà disponibile "nel tardo 2024", che spesso significa tra ottobre e dicembre.

Ovviamente questo tipo di informazione non è in alcun modo ufficiale e vi è sempre la possibilità che sia una classica data "segnaposto" per poter pubblicizzare il gioco e vendere i preordini, ma in tal caso sarebbe bastato un generico "2024" come periodo di uscita di Silent Hill 2 remake.

Difficile dire quanto affidamento si possa fare su questo volantino, ma in ogni caso non è una previsione alla quale non è troppo difficile credere. Arrivati quasi alla fine di marzo ancora non conosciamo la data di uscita del remake di Silent Hill 2, quindi possiamo supporre che non sarà a breve termine: di norma un annuncio di questo tipo avviene vari mesi prima dell'uscita e difficilmente Konami vorrà pubblicare il proprio titolo senza una campagna marketing.

Non è inoltre impossibile che il periodo di uscita sia intorno ad Halloween, periodo perfetto per invogliare i giocatori all'acquisto di un gioco horror.