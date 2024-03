Final Fantasy 16 si aggiornerà con tante novità che renderanno più veloce giocare

Come vi abbiamo già segnalato, il 18 aprile 2024 sarà disponibile il DLC di Final Fantasy 16: The Rising Tide. Lo stesso giorno, però, arriverà anche un aggiornamento per il gioco base, precisamente l'update 1.30 che si occupa di migliorare sotto vari punti di vista il gioco.

Più precisamente, l'aggiornamento 1.30 di Final Fantasy 16 introdurrà:

Una funzione "Completamento rapido" per tornare a chi ci ha assegnato una missione secondaria immediatamente una volta completato il compito

Nuove icone per le missioni dei personaggi importanti

Una funzione per salvare fino a cinque set di abilità così da poter passare da uno all'altro senza doverle reimpostare ogni volta

Abilità e accessori aggiornati per rendere più semplice l'utilizzo

Una impostazione per personalizzare i comandi del controller

Nuove funzioni per la modalità Foto

Nuovi brani per l'Orchestrion

In generale, si tratta di novità pensate per migliorare la "qualità della vita" durante le nostre partite in Final Fantasy 16.