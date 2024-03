Final Fantasy 16: The Rising Tide, la data di uscita annunciata con un trailer

The Rising Tide, l'attesa espansione di Final Fantasy 16, ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Square Enix con il trailer che potete vedere qui sotto: il DLC sarà disponibile su PS5 a partire dal 18 aprile.

Annunciata lo scorso dicembre, The Rising Tide aggiungerà all'esperienza un nuovo capitolo della durata di circa dieci ore, in cui Clive e i suoi compagni si troveranno a partire in aiuto di un popolo perduto.

L'espansione ci vedrà dunque visitare uno scenario inedito, il regno di Mysidia: una terra nascosta, dove entreremo in contatto con il dramma dei suoi abitanti e scopriremo cosa li minaccia.