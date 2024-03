Baldur's Gate 3: il team vuole creare un GDR ancora più grande, ma gli serve PS6 o PS7

Baldur's Gate 3 è un GDR enorme e incredibile, sotto tantissimi punti di vista. Dà l'impressione di essere uno di quei giochi che non possono essere superati, perlomeno non a stretto giro. Beh, il team di sviluppo - Larian Studios - vuole fare proprio questo.

In un'intervista rilasciata a GameSpot, il CEO di Larian Studios e director di Baldur's Gate 3, Swen Vincke, ha recentemente rivelato che lo sviluppatore sta progettando un "GDR molto grande" che "farà sembrare minuscoli" tutti i titoli passati di Larian.

Quando potremo vederlo? Non si sa perché non sarà il prossimo gioco dello studio: a quanto pare la tecnologia per dare vita a questa visione non esiste ancora. Vincke spera, tuttavia, che la prossima generazione di hardware videoludico si avvicini al livello necessario. In pratica se parla per PS6 o forse PS7.

"Penso che ci sia una tecnologia che non abbiamo ancora", ha detto Vincke. "E non so ancora quali siano le specifiche della prossima generazione [di sistemi di gioco], ma spero che ci si avvicini".