Resident Evil 9 punterà sulla mappa aperta come Monster Hunter Wilds e Dragon's Dogma 2?

Il noto leaker Dusk Golem, noto anche come AestheticGamer, ha condiviso nuove informazioni sui progetti di Capcom, affermando che Resident Evil 9 avrà un approccio più "a mondo aperto" rispetto ai precedenti capitoli della saga.

Precisamente, Dusk Golem ha affermato che Capcom spesso dà il via libera a tre progetti di grandi dimensioni alla volta. Un esempio è Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. I tre giochi sono stati approvati per sfruttare al meglio le funziona del loro nuovo (all'epoca) motore grafico RE Engine. Dopo di che, il remake di Resident Evil 2 ha ispirato anche quelli del terzo e del quarto capitolo.

Dusk Golem continua affermando che ora le funzionalità del RE Engine sono state espanse per il mondo aperto con Dragon's Dogma 2: altri due giochi che saranno costruiti attorno a queste tecnologie saranno Monster Hunter Wilds e Residente Evil 9.

Infine, Dusk Golem afferma che gli obiettivi di tutti e tre i progetti citati (Dragon's Dogma 2, Monster Hunter Wilds e Resident Evil 9) hanno il preciso compito di mantenere il DNA della rispettiva saga. In altre parole, Resident Evil 9 potrebbe diventare un gioco a mappa aperta, ma non per questo sarà completamente diverso dai precedenti capitoli.