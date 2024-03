Overwatch 2 è in difficoltà? Bloomberg svela cosa succede dietro le quinte

Come vi abbiamo segnalato, Overwatch 2 sta andando incontro a grandi cambiamenti, primo tra tutti il fatto che gli eroi saranno subito disponibili in modo gratuito per tutti. L'impressione ovviamente è che il gioco non stia funzionando e quindi che Blizzard stia cercando di cambiare direzione. Bloomberg ha offerto qualche dettaglio interessante a riguardo.

Prima di tutto, viene spiegato che i bonus per i dipendenti (una fetta importante dei loro guadagni spesso) in Blizzard sono legati alle prestazioni della compagnia o, per meglio dire, lo erano. Nel 2023 i bonus sono diventati specifici per i vari team, variando in base al successo del singolo franchise. Diablo e World of Warcraft hanno prosperato, mentre Overwatch 2 no, causando così un 0% di bonus per tutti i suoi dipendenti, cosa rara per la compagnia.

Gli ex-presidenti di Blizzard Mike Morhaime e J. Allen Brack avevano lottato per mantenere bonus condivisi, affermando che in questo modo nessuno avrebbe voluto lavorare su nuove idee e tutti avrebbero preferito optare per franchise di grande successo. Activision invece ha spinto per premiare solo i team che generavano più introiti. Johanna Faries, nuova presidente di Blizzard, ha affermato che approfondirà la questione ma per il momento non ha preso alcuna decisione.