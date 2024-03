Dragon's Dogma 2 è brillante per Digital Foundry, ma ha bisogno di patch correttive

Con l'uscita di Dragon's Dogma 2 nei negozi non poteva mancare la tradizionale analisi da parte di Digital Foundry. I tech enthusiast hanno valutato positivamente il gioco sotto il profilo tecnico, descrivendolo come "un grande risultato grafico", precisando tuttavia che i problemi che attualmente affliggono sia la versione PC che quelle console non sono di poco conto e che necessariamente Capcom dovrà risolvere la situazione con delle patch correttive.

Stando alle loro analisi, le versioni PS5 e Xbox Series X di Dragon's Dogma 2 sono fondamentalmente alla pari. Per quanto non sia stato possibile eseguire una conta dei pixel precisa al millimetro, entrambe offrono una risoluzione upscata in 4K tramite checkerboard rendering, con la console verdecrociata in leggero svantaggio al momento per via di un problema di artefatti grafici dovuti a questa tecnologia che si spera verranno risolti dopo il lancio. Chiaramente, su Xbox Series S sono stati necessari vari compromessi grafici, come l'assenza dell'illuminazione globale in tempo reale, e dunque non è alla pari con le altre versioni.

Non convincono assolutamente le performance. Il solo preset grafico disponibile offre un framerate sbloccato ballerino, con la conta degli fps che passa da 30 a 45 fps, e dunque paradossalmente sarebbe stato meglio imporre un limite a 30 fps. Le cose peggiorano quando si entra nella città più grande e popolata, dove il framerate raggiunge facilmente la soglia dei 20 fps, con la versione Xbox Series X in leggero vantaggio, per quanto chiaramente le performance non sono ottimali su nessuna console.