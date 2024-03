Dragon's Dogma 2: Capcom sa dei problemi di framerate su PC e li risolverà in futuro

Dragon's Dogma 2 ha dei problemi di framerate su PC, come rivelato da diverse recensioni pubblicate nelle scorse ore. IGN.com ha interrogato Capcom sulla questione, visto che l'uscita del gioco è prevista per domani.

L'editore giapponese ha risposto affermando di essere cosciente della situazione e che aggiornerà Dragon's Dogma 2 in futuro per migliorare le prestazioni. Stando a quanto comunicato alla testata USA, probabilmente il framerate ballerino è dovuto agli sforzi chiesti alla CPU dall'alto numero di personaggi non giocanti presenti nel gioco. Ognuno di essi, infatti, ha allocate risorse della CPU che servono a calcolare l'impatto della loro presenza fisica nell'ambiente circostante. In certe situazioni, l'uso della CPU può essere quindi altissimo: "Siamo coscienti che in queste situazioni, le impostazioni che riducono il carico per la GPU potrebbero avere effetti limitati; comunque, stiamo studiando dei modi per migliorare la performance in futuro."