Alien: Romulus, teaser trailer italiano e poster per il film prodotto da Ridley Scott

Alien: Romulus si mostra finalmente con il primo teaser trailer e con il suo inquietante poster, che forniscono un assaggio delle atmosfere e dei personaggi presenti nel nuovo film della saga creata da Ridley Scott, qui in veste di produttore.

Ambientata fra gli eventi dell'originale Alien e quelli del secondo capitolo, Aliens - Scontro Finale, la storia di Alien: Romulus racconta di un gruppo di personaggi che si trovano ad affrontare "la più terrificante forma di vita dell'universo".

Il regista del film, Fede Alvarez, ha dichiarato di voler realizzare un'esperienza molto diversa dagli altri capitoli, che non a caso taglia i ponti con i due prequel per via dell'assenza del David di Michael Fassbender e dei Covenant.