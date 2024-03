Overwatch 2: tutti gli eroi diventeranno presto gratuiti, i dettagli ufficiali di Blizzard

Overwatch 2 continua a espandersi e introdurrà con la prossima stagione un nuovo eroe, Venture. Insieme a esso però arriverà anche un nuovo modo per sbloccare i personaggi. Invece di bloccarli dietro il pass battaglia o di richiedere di sbloccarli giocando per molte ore, Blizzard renderà semplicemente gratuiti tutti gli eroi da Venture in poi.

Inoltre, i giocatori di Overwatch 2 otterranno anche l'accesso gratuito a tutti gli eroi pubblicati in precedenza, compresi personaggi come Mauga, Illari e Lifeweaver, quando la stagione 10 verrà avviata ad aprile. Secondo Blizzard, i nuovi giocatori dovranno ancora completare l'esperienza di avvio per nuovi utenti per sbloccare gli eroi, ma "una volta sbloccati gli eroi del roster originale di Overwatch, saranno disponibili anche tutti gli eroi di Overwatch 2".

A partire dalla stagione 10, Blizzard renderà disponibili per l'acquisto diretto anche le skin Mitiche pubblicate in precedenza attraverso il pass di battaglia a pagamento di Overwatch 2. I prezzi e i dettagli sul lancio del nuovo Mythic Shop del gioco non sono ancora disponibili.