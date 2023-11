Overwatch 2, abbiamo provato il nuovo eroe Mauga direttamente alla BlizzCon

Overwatch 2 è in un momento transitorio, per non dire che sta messo un po' così da quando Blizzard ha cambiato i suoi piani per le attesissime missioni PvE. Queste dovevano essere il fulcro del nuovo capitolo, ma all'ultimo momento sono state rimandate a data da destinarsi, per poi finire soppiantate da contenuti molto diversi rispetto a quelli su cui la macchina comunicativa di Irvine aveva imperniato tutto tra pandemia, declino della Overwatch League e tanti altri problemi. Abbiamo parlato di questa crisi qualche settimana fa, perciò ora concentriamoci sulle novità di Overwatch 2 e, in particolare, sul nuovo Eroe che debutterà con la stagione 8 a dicembre. In realtà, potete lanciare Overwatch 2 e provare Mauga in questo stesso momento: l'Eroe sarà giocabile per tutto il weekend, salvo poi sparire fino alla sua introduzione ufficiale nel roster. Abbiamo provato Mauga direttamente a Irvine, sugli spalti della BlizzCon, e nelle prossime righe vi spiegheremo questo nuovo Tank e i suoi retroscena.

Chi è Mauga? Mauga è il trentanovesimo Eroe di Overwatch 2 Mauga è il trentanovesimo Eroe di Overwatch 2 e debutterà ufficialmente il prossimo 5 dicembre insieme alla Stagione 8, ma i fan dello sparatutto Blizzard, a dire il vero, lo conoscono già. Questo massiccio samoano era in lavorazione da tempo, tant'è che le sue origini risalgono a prima di Sigma, che lo rimpiazzò come trentunesimo eroe quando Geoff Goodman e Joshua Noh avevano deciso di riscriverne e la storia e il kit da zero. Il nome del nuovo eroe significa "montagna" ed è fortemente ispirato a The Rock e alla sua celebre controparte Disney, Maui in Oceania. L'introduzione della nuova mappa di tipo Controllo ambientata a Samoa, nella stagione 7, è stata profetica e ora Mauga è sceso davvero nel campo di battaglia. Di lui sappiamo qualcosa soprattutto grazie a Il passato ritorna, un romanzo breve di Alyssa Wong incentrato su Baptiste che ha ispirato la sfida Trascorsi di Baptiste nel 2019. Mauga può sembrare il tipo muscoloso, ma senza cervello, ma non è uno stereotipo: anzi, è astuto e istruito; parla tanto e velocemente e tende a essere pure troppo amichevole con gli sconosciuti. Baptiste lo considera una specie di "demone" sul campo di battaglia, anche perché Mauga in realtà è fuori di testa e cambia umore di continuo. In seguito ai fatti di Monte Cristo, Mauga sembrava svanito nel nulla: molti lo credevano morto, ma Baptiste non ne era convinto. E infatti Mauga è tornato dai suoi compari terroristi di Talon per mettere i bastoni tra le ruote di Overwatch e riportare all'ovile Baptiste anche contro la sua volontà. L'amicizia tra Mauga e Baptiste è raccontata nel romanzo breve Il passato ritorna Nel gioco, Mauga è un Tank studiato per sfondare le prime linee e sbaragliare gli avversari in corpo a corpo, grazie alle sue due pistole a catena che può usare singolarmente o all'unisono. La Pistola a Catena Incendiaria soprannominata "Gunny" dà fuoco ai nemici e infligge danni nel tempo, mentre la Pistola a Catena Instabile "Cha-Cha" assicura danni critici se colpisce i nemici a fuoco. Le armi basilari di Mauga funzionano in sinergia con la sua abilità passiva, Berserker, che rigenera la sua salute temporanea ogni volta che infligge danni critici: come potete immaginare, Mauga in mani inesperte diventerà un vero e proprio colosso e lo vedremo girare da solo per le mappe in cerca di bersagli facili da uccidere, tipo i guaritori. Overwatch 2, tuttavia, è un gioco di squadra e infatti Mauga è stato congegnato per funzionare al meglio insieme ai suoi compagni di battaglia. Sovrastazione è un'abilità di carica che non può essere fermata da alcuna abilità di controllo e che schiaccia gli avversari spingendoli violentemente all'indietro. Sovraccarico Cardiaco, invece, genera un'aura che riduce i danni subiti e permette agli alleati di curarsi mentre infliggono danni. L'Ultra di Mauga si chiama Lotta in Gabbia L'Ultra di Mauga, Lotta in Gabbia, ha un potenziale interessante: intrappola gli avversari vicini in una specie di arena cilindrica che blocca i danni e le cure nemiche provenienti dall'esterno, costringendo chi è al suo interno ad affrontare Mauga che, per tutta la durata, può ricorrere a un numero infinito di proiettili. Sulla carta, Mauga sembra un Tank molto divertente da giocare che combina le caratteristiche delle sue controparti più aggressive, come Winston, Doomfist e D.Va, con un kit di supporto che potrebbe scuotere il meta per l'ennesima volta. Ovviamente i migliori giocatori di Overwatch 2 stanno già pubblicando analisi approfondite in questo stesso momento, mentre noi lo abbiamo giocato alla BlizzCon e a seguire troverete le nostre umili impressioni iniziali.