Steam: controllo parentale in arrivo, per una voce di corridoio

I pericoli di Steam

Steam è pieno di porno, ve ne siete accorti?

L'aggiunta del controllo parentale è un passo necessario visto l'incremento di giochi a carattere pornografico sul servizio negli ultimi anni. Insomma, un livello di protezione ulteriore non fa male, così da evitare che i più piccoli giochino per "sbaglio" ai vari MILFs of Sunville, Fetish Locator e Being a DIK, che vengono pubblicati a ritmi incessanti sulla piattaforma.

Del resto le funzioni di controllo parentale sono sempre più diffuse nel mondo della tecnologia, anche in quello dei videogiochi, considerando la facilità con cui è possibile accedere ai contenuti vietati. Insomma, quello di Valve, nel caso fosse confermato, sarebbe un passo dovuto, probabilmente anche necessario per evitare problemi legali.