Meta Quest 3: vendite disastrose, tagli ai rifornimenti dell'80% per un'analista

Meta Quest 3 non starebbe vendendo bene, stando a all'analista Ming-Chi Kuo. Anzi, sarebbe un vero e proprio disastro , con i rifornimenti che sarebbero già stati tagliati dell'80%. Insomma, nonostante il nuovo visore VR sia un gioiello tecnologico, non sembra avere convinto molti acquirenti.

Nessuno vuole più la VR?

Già in passato era emerso il taglio dei rifornimenti da parte di Meta per il basso numero di prenotazioni di Meta Quest 3. In realtà, stando a Kuo, ci sarebbero stati ulteriori tagli per il Q4.

In realtà Meta Quest 3 sarebbe stato ben accolto dai fan della VR, ma molti degli utenti più casul di Meta Quest 2 avrebbero deciso di non fare il salto verso il nuovo apparecchio, con la domanda che sarebbe complessivamente molto più bassa del previsto.

Per Kuo, Meta avrebbe tagliato le stime dei rifornimenti per il Q4 2023 del 5-10%, mentre per il Q1 2024 del 70-80%. Insomma, la situazione non è buona e va a colpire una compagnia già in evidente difficoltà, dopo il tonfo del suo costosissimo metaverso Horizon Worlds.